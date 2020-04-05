Госдума просит проверить факт задержания мужчины на Патриарших

Мужчина выгуливал собаку, когда к нему подошли полицейские для задержания.

Законность такого поведения сотрудников правопорядка просит проверить глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов. Об этом сообщают РИА-новости.

Напомним, мужчину задержали за невыполнения требования полиции. С питомцем москвич гулял на Патриарших прудах, хотя парк был закрыт согласно указу мэра города.

В интернете появилось и видео самого задержания, где отчетливо видно как мужчину сажают в служебный автомобиль для отправки в отделение, оставляя при этом собаку одну на улице.

Запрос на проверку был направлен прокурору Москвы и начальнику ГУ МВД по Москве. Бурматов и члены комитета считают, что полицейские превысили свои должностные полномочия.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Москве в отдел отвезли мужчину, гуляющего с собакой.