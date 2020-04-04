В Москве в отдел отвезли мужчину, гуляющего с собакой

Гражданин отправился на Патриаршие пруды, где бывать запрещено.

Об этом стало известно сегодня, 4 апреля. Обо всем сообщили в ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах. Все случилось в эту субботу – мужчина пошел погулять с собакой на Патриаршие пруды в Москве, когда его задержали полицейские. Они отметили, что территория закрыта и ходить туда нельзя из-за распространения коронавируса. За псом в отдел приехала супруга москвича – непонятно, как накажут нарушителя правил.

Напоминаем, что в Москве с 29 марта запрещено покидать квартиру без надобности. Можно только ходить в больницу, на работу, в магазин и выгуливать собаку, но не большее ста метров от дома.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что кинолог советует не перекармливать собак на самоизоляции. При этом даже в режиме самоизоляции не надо забывать про тренировки и физические нагрузки, которые не требуют перебегания с места на место.