Белоруссия приостановила ЖД сообщение с Россией

Белоруссия приостановила ЖД сообщение с Россией
О времени восстановления сообщения пока ничего неизвестно. Фото: Pixabay

Причина весьма очевидна — коронавирус.

Временная приостановка обусловлена закрытием границ России из-за распространения коронавирусной инфекции. Из-за этого БелЖД отменила поезда по направлению в Москву и Санкт-Петербург. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Отмена затронула поезда №2/1 Минск-Москва — отправление из Минска приостанавливается с 5 апреля, а из Москвы с 6 апреля, №52/51 Брест/Минск — Санкт-Петербург — отправление из Бреста с 5 апреля, а из Петербурга с 6 апреля.

Напомним, в России с 30 марта закрыло движение через все свои пункты пропуска. Помимо этого, была закрыта граница через сухопутный участок с Белоруссией. Несмотря на это, БелЖД до сегодняшнего числа, 5 апреля, продолжал отравлять поезда в столицу и город на Неве.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Белоруссия пока сохраняет ЖД сообщение с Россией.

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