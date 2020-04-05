Беременная невеста премьера Великобритании заявила о симптомах COVID-19

Невеста британского премьер-министра Бориса Джонсона Керри Саймондс сообщила, что переболела коронавирусом, однако тест она не делала. Примечательно, что она ждет ребенка.

Саймондс написала в своем твиттере, что целую неделю она не могла встать с кровати из-за симптомов коронавируса. По ее словам, у нее не было необходимости делать тест. После семидневного отдыха ей стало намного лучше, добавила невеста премьера.

Напомним, в конце мара Борис Джонсон заявил о том, что заразился коронавирусной инфекцией. Он сдал анализы только после того, как у него появились основные симптомы вируса — кашель и лихорадка. Узнав о положительном тесте, он изолировался в резиденции.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что заразившаяся коронавирусом дочь Охлобыстина рассказала о своем самочувствии.