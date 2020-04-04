Заразившаяся коронавирусом дочь Охлобыстина рассказала о своем самочувствии

Дочь известного российского актера Ивана Охлобыстина Анфиса, у которой был обнаружен коронавирус, рассказала о своем самочувствии.

Она также рассказала о симптомах, с которыми столкнулась, когда заболела коронавирусом.

«Да, это правда, у меня корона! Ничего! Выкарабкаюсь. Симптомы были насморк и потеря обоняния, температура 36,8. Спасибо всем за переживания, я уверена, все будет хорошо!»- написала она на своей странице в Instagram.

Ранее Иван Охлобыстин рассказал в своем Instagram-аккаунте, что вся семя «легла в дрейф» из-за того, что у 23-летней дочери обнаружили коронавирус. Актер напомнил, что все, что не убивает человека, делает его сильнее, поэтому нужно смотреть в будущее с оптимизмом.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией более 1 098 390 человек. Скончались 59 160, при этом 228 923 человека выздоровели.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что правительство внесло поправки в Кодекс административных правонарушений, согласно которым нарушение карантина, в некоторых случаях может караться крупными штрафами, от 150 тысяч и до миллиона рублей.