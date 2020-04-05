Россиянам рассказали, как получить кредитные каникулы

В Сбербанке объяснили гражданам, как получить кредитные каникулы. Обо всем сообщается на сайте банка.

Кредитные каникулы можно получить при условии снижения официального дохода человека за последний месяц по сравнению со средним доходом в прошлом году. Речь идет только о кредитах, которые были получены до 3 апреля.

Для получения каникул по кредиту сумма кредита не должна превышать 1, 5 млн рублей по ипотеке, 600 тысяч рублей — по кредиту на авто, 300 тысяч рублей — по потребительскому кредиту для ИП, 250 тысяч рублей — по потребительскому кредиту для физлиц и 100 тысяч — по кредитным картам.

Условия кредитного обязательства вернутся к прежним, если заемщик не подтвердит в указанные сроки право на получение отсрочки. Из-за этого может образоваться просроченная задолженность, начислится неустойка, кредитная история ухудшится, а кредитную карту не получится разблокировать.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ЦБ не разрешил заемщикам переносить выплаты по кредитам.