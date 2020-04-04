ЦБ не разрешил заемщикам переносить выплаты по кредитам

Кредиторам рекомендуется учитывать, есть ли у должников возможность посетить офис банка или сделать платеж дистанционно. Фото: Pixabay

Кредиторам рекомендуется учитывать, есть ли у должников возможность посетить офис банка или сделать платеж дистанционно. Фото: Pixabay

Заемщикам придется делать выплаты по кредитам в срок, несмотря на нерабочие дни, объявленные до 30 апреля из-за коронавируса.

«Банк России исходит из того, что обязательства по финансовым сделкам, срок исполнения которых приходится на нерабочие дни, должны исполняться должниками в срок, предусмотренный договором», — сообщается на сайте Центробанка.

Регулятор отмечает также, что кредиторам рекомендуется учитывать, есть ли у должников возможность посетить офис банка или сделать платеж дистанционно.

Ранее подписал закон о кредитных каникулах, согласно которому те, чей доход из-за пандемии упал более чем на треть, имеют право на каникулы сроком до полугода. Во время каникул не будут начисляться штрафы и пени, запрещено взыскание досрочных выплат.

Напомним, в своем недавнем обращении президент России Владимир Путин заявил, что «нерабочая неделя» продлится до 30 апреля. Такое решения принято из-за ситуации с коронавирусом, отметил президент.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией более 1 098 390 человек. Скончались 59 160, при этом 228 923 человека выздоровели. За последние сутки в России зафиксировано 582 новых случая заражения в 32 российских регионах и девять смертельных случаев. Всего в стране сейчас 4 731 зараженных, 43 погибших, выздоровели 333 человека.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Государственная дума официально приняла закон о кредитных каникулах для всех категорий граждан, малого и среднего бизнеса, а также предпринимателей, пострадавших из-за пандемии коронавирусной инфекции.