Наличие медлицензии разрешит работать салонам красоты в Москве

В Москве разрешили продолжить работу салонам красоты, массажным кабинетам, баня, саунам и соляриям, при условии наличия лицензии на медицинскую деятельность.

Обо всем говорится в указе московского мэра Сергея Собянина. Остальные организации, у которых нет медицинской лицензии, смогут возобновить свою работу только после 30 апреля, когда закончатся «нерабочие дни», введенные в стране с целью борьбы с коронавирусом.

При этом салоны красоты, массажные, косметические и спа-салоны обязаны сообщать властям о продолжении своей деятельности.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге не будут закрывать алкомаркеты и табачные. Кроме того, стало известно, что производство табачных изделий не приостановится.