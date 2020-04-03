В Петербурге не будут закрывать алкомаркеты и табачные

В Петербурге не будут закрывать алкомаркеты и табачные
Александр Беглов. Фото: https://vk.com/a_beglov

Производители табачной и алкогольной продукции продолжать работать в Петербурге в обычном режиме.

Глава Петербурга Александр Беглов заявил, что городские магазины, которые реализуют табачную продукцию и алкоголь, во время ограничений на фоне коронавируса, продолжат свою работу в обычном режиме, сообщили в пресс-службе Смольного.

Это решение глава города принял на заседании рабочей группы по подготовке комплексных мер для поддержки малого и среднего бизнеса. Кроме того, стало известно, что производство табачных изделий не приостановится.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге перераспределят средства ОМС для борьбы с коронавирусом. Кроме того, теперь за счет ОМС пациенты смогут получить специализированную помощь при заболеваниях, представляющих опасность для окружающих, включая новый тип коронавируса.

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