В Петербурге перераспределят средства ОМС для борьбы с коронавирусом

В Петербурге перераспределят средства ОМС для борьбы с коронавирусом
Александр Беглов. Фото: gov.spb.ru

В Санкт-Петербурге губернатор Александр Беглов подписал указ о внесении изменений в программу бесплатного оказания жителям города медицинской помощи.

Как сообщают журналисты «Пула78», которые работают вместе с градоначальником, подписанный Бегловым закон подразумевает перераспределения одного миллиарда средств ОМС на лечение пациентов в амбулаторных условиях. Ранее эти средства были предназначены для оказания профилактической помощи.

Кроме того, теперь за счет ОМС пациенты смогут получить специализированную помощь при заболеваниях, представляющих опасность для окружающих, включая новый тип коронавируса.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Смольный просит аппараты ИВЛ у частных клиник.

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