Смольный просит аппараты ИВЛ у частных клиник

Город испытывает сложности с покупкой аппаратов и надеется на помощь бизнеса.

Об этом стало известно сегодня, 2 апреля. Обо всем сообщили в комитете по здравоохранению Петербурга. В ведомстве заявили, что медицинские учреждения столкнулись с проблемой нехватки аппаратов ИВЛ. Их надеются арендовать у частных клиник, которые все равно были вынуждены остановить все плановые операции. Также комитет сформировал команды врачей, которые помогут своим коллегам во время пандемии.

Отмечается, что техники не хватает не только в больницах Северной столицы, но и по всему миру. Напоминаем, что на сегодняшний день в Санкт-Петербурге 147 людей, зараженных коронавирусной инфекции. Двое пациентов скончались, семеро успешно выписаны.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге продлят все карантинные меры до 30 апреля.