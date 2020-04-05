В Ленобласти запустили хэштег #Ленинградскийдомосед

Несколько сотен ленинградцев опубликовали в соцсетях фото или видео с хэштегом «ленинградский домосед».

Как сообщили в пресс-службе областного правительства, проект запустили неделю назад. За это время активные жители Ленобласти более 2,5 тысяч раз поделились постами, присоединившись к акции #Ленинградскийдомосед.

Ежедневно пользователи делятся в соцсетях Instagram, ВКонтакте, Одноклассники и TikTok своими идеями, как интересно и с пользой провести время на самоизоляции. Ленинградцы делятся вкусными рецептами, занимаются творчеством и спортом.

Поучаствовать в акции можно до 7 апреля. Итоги конкурса объявят 12 апреля в группе ВКонтакте «Ленинградская область». Победителям вручат ноутбук, планшет, смартфон, подарочные сертификаты и продуктовые наборы фермерской продукции.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербуржцы начали чаще покупать гири и коврики для йоги во время самоизоляции.