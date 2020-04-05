Красная иномарка собрала «паровозик» на Ивановской улице

Сегодня вечером, 5 апреля, в Невском районе Петербурга столкнулись три автомобиля, движущиеся по одной полосе.
Как сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети, все произошло около пяти часов вечера на Ивановской улице. Водитель красной иномарки не затормозила на светофоре и впечаталась во впередистоящий автомобиль, который врезался в следующий, собрав «паровозик».
По словам очевидцев, звук удара и визг тормозов был настолько сильным, что из слышали жильцы домов рядом с местом ДТП.
«Гайцы и скорая на месте. Пассажирку с девочкой которая ехала — увели в скорую. Там светофор. Все стояли уже, а она летела», — написала петербурженка.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что у Красного села машина врезалась в бетонное ограждение.