Красная иномарка собрала «паровозик» на Ивановской улице

Красная иномарка собрала &#171;паровозик&#187; на Ивановской улице
Место ДТП. Фото: vk.com/spb_today

Сегодня вечером, 5 апреля, в Невском районе Петербурга столкнулись три автомобиля, движущиеся по одной полосе.

Как сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети, все произошло около пяти часов вечера на Ивановской улице. Водитель красной иномарки не затормозила на светофоре и впечаталась во впередистоящий автомобиль, который врезался в следующий, собрав «паровозик».

По словам очевидцев, звук удара и визг тормозов был настолько сильным, что из слышали жильцы домов рядом с местом ДТП.

«Гайцы и скорая на месте. Пассажирку с девочкой которая ехала — увели в скорую. Там светофор. Все стояли уже, а она летела», — написала петербурженка.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что у Красного села машина врезалась в бетонное ограждение.

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