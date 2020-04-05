Мишустин дал новые поручения по борьбе с COVID-19

Мишустин дал новые поручения по борьбе с COVID-19
Михаил Мишустин. Фото: kremlin.ru

Российский премьер-министр Михаил Мишустин дал ведомствам новые поручения по борьбе с распространением нового типа коронавируса. Документ появился на сайте правительства страны.

Так, Мишустин поручил Минкомсвязи и МИЛ создать единую информационную систему для идентификации россиян, возвращающихся на родину. Минздрав и Росздравнадзор должны обеспечить медперсоналом медучреждения, оказывающие помощь пациентам с коронавирусом.

Кроме того, премьер-министр поручил проработать вопрос о выделении из бюджета средств на компенсацию государственным медучреждениям, теряющим доходы по причине сокращения объемов медпомощи.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Мишустин призвал регионы ввести всеобщую самоизоляцию во всей России.

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