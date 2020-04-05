Какие профессии могут исчезнуть после пандемии COVID-19

Коронавирус может оставить людей без работы. Фото: pixabay

Коронавирус может оставить людей без работы. Фото: pixabay

Исследование Института прогрессивного образования показало, что по окончанию пандемии коронавируса без работы могут остаться специалисты из ряда рабочих сфер.

Так, потерять работу рискуют работники из сферы общепита, фитнеса, моды и заведений общественного питания, передает RT.

Эксперты считают, что из-за пандемии коронавирусной инфекции, затронувшей более 1 млн человек в мире, произошел рост процесса автоматизации и цифровизации рабочего процесса. Из-за этого проблемы с трудоустройством могут появиться у младших аналитиков, юрисконсультов, менеджеров банков, фармацевтов, риелторов, переводчиков, учителей и репетиторов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что наличие медлицензии разрешит работать салонам красоты в Москве.