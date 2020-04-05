В Италии снижается число жертв коронавируса

Число летальных исходов от COVID-19 в Италии, где сейчас бушует пандемия, начало снижаться, по данным руководителя службы гражданской обороны страны Анджело Боррелли.

Как сообщает РИА Новости, за прошедшие судки в Италии умерло 525 зараженных пациентов. Общее число смертей от коронавируса составило 15 887. Менее 600 жертв за сутки в последний раз было 19 марта.

Днем ранее, 4 апреля, была зафиксирована 681 смерть, до этого — 776.

Согласно последней информации, общее число заражений в Италии составляет 128 948. Заражение коронавирусом обернулось смертью для 10 023 человек. Побороть инфекцию удалось 15 887 людям.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что российский врач объяснил высокую смертность в Италии из-за коронавируса.