В Италии снижается число жертв коронавируса

В Италии снижается число жертв коронавируса
Уровень смертности в Италии снижается. Фото: pixabay

Число летальных исходов от COVID-19 в Италии, где сейчас бушует пандемия, начало снижаться, по данным руководителя службы гражданской обороны страны Анджело Боррелли.

Как сообщает РИА Новости, за прошедшие судки в Италии умерло 525 зараженных пациентов. Общее число смертей от коронавируса составило 15 887. Менее 600 жертв за сутки в последний раз было 19 марта.

Днем ранее, 4 апреля, была зафиксирована 681 смерть, до этого — 776.

Согласно последней информации, общее число заражений в Италии составляет 128 948. Заражение коронавирусом обернулось смертью для 10 023 человек. Побороть инфекцию удалось 15 887 людям.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что российский врач объяснил высокую смертность в Италии из-за коронавируса.

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