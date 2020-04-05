В Тюменской области при стрельбе пострадали три человека

В Тюменской области произошла стрельба. В результате инцидента трое пострадали.

Все произошло в деревне Маслова. Один человек госпитализирован, тяжесть ранений двоих других позволяет медикам оказывать им помощь амбулаторно.

Как сообщил ТАСС, ссылаясь на департамент здравоохранения в регионе, дети в результате стрельбы не пострадали.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что премьера Великобритании Джонсона госпитализировали из-за коронавирусной инфекции. Он был доставлен в медицинское учреждение по совету лечащего врача.