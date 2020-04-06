В Китае за сутки 39 человек заразились коронавирусом

За сутки в Китае один человек скончался от коронавируса, зафиксировано 39 новых случаев заражения, при этом 38 из них завозные, вылечились и выписаны из больницы 11 пациентов. Об этом сообщает госкомитет по вопросам здравоохранения КНР.

Всего в Китае сейчас выявлен 951 ввозной случай коронавирусной инфекции, болеют 693 человека, 22 находятся в тяжелом состоянии, 258 человек выздоровели.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией более 1 273 499 человек. Скончались 69 451, при этом 262 351 человек выздоровел.

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