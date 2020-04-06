Эксперты рассказали, какие профессии могут исчезнуть из-за пандемии COVID-19

Без работы могут остаться сотрудники из сферы общепита, фитнеса, моды и заведений общественного питания. Фото: Pixabay

Без работы могут остаться сотрудники из сферы общепита, фитнеса, моды и заведений общественного питания. Фото: Pixabay

Исследование Института прогрессивного образования показало, что из-за коронавируса могут лишиться работы специалисты из ряда рабочих сфер.

Без работы могут остаться сотрудники из сферы общепита, фитнеса, моды и заведений общественного питания, сообщает RT.

По мнению экспертов, что из-за пандемии коронавирусной инфекции, затронувшей более 1 млн человек в мире, произошел рост процесса автоматизации и цифровизации рабочего процесса. Из-за этого проблемы с трудоустройством могут появиться у младших аналитиков, юрисконсультов, менеджеров банков, фармацевтов, риелторов, переводчиков, учителей и репетиторов.

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