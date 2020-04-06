Один из старейших мессенджеров ICQ перезапустили

Mail.ru Group обновила мессенджер ICQ, добавив возможности расшифрования аудио в текст, новый интерфейс и дизайн.

Как сообщает ТАСС, ICQ появился в 1996 году и в 2000-х он стал самым популярным мессенджером в Рунете. Он утратил свою востребованность в 2010-х после смены владельцев. Затем он перешел к Mail.ru Group. В 2020 году компания решила возродить мессенджер под новым именем ICQ New.

ICQ New получил технологии искусственного интеллекта, позволяющие формировать готовые ответы исходя из контекста. Также разработчики добавили платформу для создания ботов. Теперь в новой «аське» можно звонить по аудио- и видеосвязи с 30 участниками разговора.

Обновленный мессенджер доступен в магазинах мобильных приложений с понедельника, 6 апреля.

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