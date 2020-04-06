Разведчики Британии рассказали, откуда мог взяться коронавирус

Высокопоставленный источник в правительстве Великобритании, ссылаясь на данные английской разведки утверждает, что есть версия о появлении коронавируса: пандемия могла возникнуть утечкой из лаборатории в китайском Ухане. Об этом пишет издание Daily Mail.
По словам члена комиссии по чрезвычайным ситуациям властей Великобритании в Ухане находится китайский институт вирусологии, где проводили эксперименты по созданию инфекционных клонов.
Американский профессор Эбрайт утверждает что при этом в лабораториях, откуда мог появится COVID-19 не соблюдали необходимый четвертый уровень защиты. Эбрайт считает, что китайские вирусологи имели только вторую степень защиты.
Именно это и могло стать причиной пандемии: заражение работника лаборатории и дальнейшее распространение болезни по всему миру.
Однако пока официальная версия властей Великобритании прежняя: COVID-19 появился в результате мутаций и был передан человеку на рынке в Ухане.
Тем временем, в социальных сетях и СМИ обсуждается с десяток версий появления этой смертоносной болезни: от заговора «тайного мирового правительства» до мести вселенной (или Богов) человеку за чрезмерное загрязнение окружающей среды.