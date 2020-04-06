Разведчики Британии рассказали, откуда мог взяться коронавирус

По словам члена комиссии по чрезвычайным ситуациям властей Великобритании в Ухане находится китайский институт вирусологии, где проводили эксперименты по созданию инфекционных клонов.

Американский профессор Эбрайт утверждает что при этом в лабораториях, откуда мог появится COVID-19 не соблюдали необходимый четвертый уровень защиты. Эбрайт считает, что китайские вирусологи имели только вторую степень защиты.

Именно это и могло стать причиной пандемии: заражение работника лаборатории и дальнейшее распространение болезни по всему миру.