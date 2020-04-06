В Приморье вводят систему электронных пропусков

В Приморье вводят систему электронных пропусков
Пропуском является СМС-сообщение с разрешением передвигаться по городу. Фото: pixabay

В Приморском крае со вторника, 7 апреля, вводят систему электронных пропусков для местных жителей в рамках режима самоизоляции, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Электронные пропуска будут выдавать тем жителям Приморья, которым необходимо продолжать работать вне дома во время «нерабочих дней» и режима самоизоляции. С помощью пропусков они смогут попасть на работу и обратно.

Под пропуском подразумевается СМС-сообщение, подтверждающее право передвигаться по населенному пункту для работы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Саратовской области из-за коронавируса вводят пропускной режим. В связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции власти Саратовской области пошли на чрезвычайные меры: со 2 апреля в регионе вводят пропускной режим.

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