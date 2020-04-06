В США лечение коронавируса стоит в 5,7 млн рублей, в России — 200 тысяч

В США лечение коронавируса стоит в 5,7 млн рублей, в России &#8212; 200 тысяч
В мире пандемии врач стал самым важным человеком Фото: unsplash.com
Пандемия коронавируса создала огромную нагрузку на медицинский учреждения всех стран. Именно намерением избежать критической перегрузки больниц и поликлиник и вызван всемирный карантин. Лечение заболевших коронавирусом людей может быть очень дорогим.
Так, например, по данным американской независимой организации FAIR Health больные коронавирусом люди должны быть готовы заплатить от 42 до 74 тысяч долларов США (5,7 млн рублей) в случае, если у них нет медицинской страховки или страховая компания не признает болезнь страховым случаем.
В России ситуация другая — медики оценивают лечение одного больного коронавирусной инфекцией в сумму от 60 до 200 тысяч рублей, в зависимости от сложности и степени заболевания. С пациентов в России за лечение от коронавируса денег не берут, во всяком случае об этом ничего не известно. Работает система обязательного медицинского страхования (ОМС).
Очевидно, что точных расчетов не существует, так как в каждом конкретном случае лечение пациентов индивидуально и зависит о массы обстоятельств, включая иммунитет и наличие других заболеваний у человека.
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