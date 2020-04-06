В России зарегистрировали 954 новых случая коронавируса

За последние сутки в России выявили 954 новых случая коронавируса. Общее число заболевших превысило шесть тысяч.

Новые случаи коронавируса подтверждены в 49 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением новой коронавирусом инфекции.

Из них в Москве — 591, в Подмосковье — 82. В Петербурге зарегистрировано 35 новых случаев.

Всего с начала пандемии в России выявлено 6 тыс. 343 зараженных. Выздоровело 406 пациентов, скончались 47. Тест на коронавирус прошли больше 758 тыс. человек.

Вспышка неизвестной пневмонии была зафиксирована в китайском городе Ухань в конце декабря 2019 года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. Общее число зараженных по всему миру превысило 1 млн 200 тыс. Наибольшее число заболевших выявлено в США, Испании, Италии и Германии.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Германии из-за коронавируса скончались 1 тыс. 434 человека. Число зараженных достигло 95 тыс.