В Германии число зараженных коронавирусом превысило 95 тысяч

В Германии число зараженных коронавирусом превысило 95 тысяч
Флаг Германии.Фото: Pixabay

В Германии из-за коронавируса скончались 1434 человека. Число зараженных достигло 95 тысяч. Об этом сообщает Институт Роберта Коха.

За сутки в стране зафиксировано 3677 заболевших коронавирусом. Таким образом число зараженных коронавирусной инфекцией достигло 95 391.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией более 1 273 499 человек. Скончались 69 451, при этом 262 351 человек выздоровел.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ученые нашли эффективную методику лечения COVID-19. В Средиземноморском институте инфекционных заболеваний в Марселе заявили об открытии новой методики лечения коронавируса, которая показала себя на деле.

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Германия зараженные коронавирус
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