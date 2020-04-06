Число зараженных коронавирусом в Латвии выросло до 542 человек

В Латвии зафиксировано девять новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ).

Теперь число зараженных в стране выросло до 542 человек.

В стране введен режим ЧС. Все международные пассажирские перевозки остановлены, массовые мероприятия отменены, а школы и вузы не работают.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией более 1 276 117 человек. Скончались 69 509, при этом 265 944 человека выздоровели. Общее число заразившихся в России выросло до 6 343 человек, умерли 47. При этом 406 пациентов вылечились.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что собранная среди зараженных коронавирусом пациентов статистика показала, что признаками заболевания являются не только лихорадка и кашель.