Вывоз россиян из-за границы возобновят с 6 апреля

Информация о вывозных рейсах будет размещена на портале стопкоронавирус.рф. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Информация о вывозных рейсах будет размещена на портале стопкоронавирус.рф. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Рейсы, вывозящие россиян из-за границы на родину, возобновятся в понедельник, 6 апреля. Об этом сообщил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Список пассажиров будет формироваться в соответствии с поданными заявлениями. Анкеты для сбора сведений о россиянах, желающих вернуться на родину, размещены на портале госуслуг.

«График первых рейсов появится уже к сегодняшнему вечеру [6 апреля — прим. ред. ]и они будут сегодня осуществлены», — приводит слова Мишустина «ТАСС».

Информация о рейсах будет опубликована на портале стопкоронавирус.рф.

Напомним, 4 апреля в России были приостановлены рейсы, вывозящие россиян и других граждан на родину.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в аэропорту Пулково в понедельник, 6 апреля, отменили более 80 рейсов. Самолеты должны были отправиться в Москву, Салехард, Калининград, Иркутск, Ростов-на-Дону, Сочи и другие города.