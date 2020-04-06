Вывоз россиян из-за границы возобновят с 6 апреля

Вывоз россиян из-за границы возобновят с 6 апреля
Информация о вывозных рейсах будет размещена на портале стопкоронавирус.рф. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Рейсы, вывозящие россиян из-за границы на родину, возобновятся в понедельник, 6 апреля. Об этом сообщил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Список пассажиров будет формироваться в соответствии с поданными заявлениями. Анкеты для сбора сведений о россиянах, желающих вернуться на родину, размещены на портале госуслуг.

«График первых рейсов появится уже к сегодняшнему вечеру [6 апреля — прим. ред. ]и они будут сегодня осуществлены», — приводит слова Мишустина «ТАСС».

Информация о рейсах будет опубликована на портале стопкоронавирус.рф.

Напомним, 4 апреля в России были приостановлены рейсы, вывозящие россиян и других граждан на родину.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в аэропорту Пулково в понедельник, 6 апреля, отменили более 80 рейсов. Самолеты должны были отправиться в Москву, Салехард, Калининград, Иркутск, Ростов-на-Дону, Сочи и другие города.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
вывоз россиян из-за границы коронавирус михаил мишустин рейсы
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Диетолог рассказал, как не набрать вес в период самоизоляции
Названы самые бесполезные во время коронавируса профессии
Надежда Бабкина находится в коме
Аэрофлот вывезет российских туристов из Бангкока
Роналду первым из футболистов заработает миллиард
На Украине случился пожар рядом с Чернобыльской АЭС
В Петербурге начнут дезинфицировать улицы
Трамп заявил, что использовал бы неодобренный препарат в случае заражения ...