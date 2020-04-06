Беглов изменил правила жизни петербуржцев в период карантина

По распоряжению губернатора, с 7 по 10 апреля филиалы МФЦ смогут по предварительной записи выдать документы, заявки на которые подавали до 27 марта. Фото: Администрация Санкт-Петербурга

По распоряжению губернатора, с 7 по 10 апреля филиалы МФЦ смогут по предварительной записи выдать документы, заявки на которые подавали до 27 марта. Фото: Администрация Санкт-Петербурга

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов скорректировал ограничения, принятые в качестве мер противодействия распространению коронавируса COVID-19.

Глава города внес в список некоторые послабления. Так, теперь пенсионерам старше 65 лет, которые будут строго придерживаться режима самоизоляции, власти Северной столицы выделят 2 тысячи рублей и бесплатные медикаменты. Помимо этого, вновь разрешена торговля печатной периодикой.

Также объектами первой необходимости признаны мастерские по ремонту авто и салоны сотовой связи. Кроме того, в документе отмечается, что все предприятия, продолжающие работу на карантине, в срок до 6 апреля обязаны предоставить список задействованных в офисах или на заводах сотрудников и тех, кто переведен на дом.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон попал в больницу с коронавирусом.