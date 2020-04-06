«Ночлежка» запустила акцию «Ты не один» в Петербурге и Москве

Внутри этих пакетов, сопровождаемых разъяснительной запиской, бездомный найдёт чай, печенье или конфеты, лапшу, консервы, влажные салфетки, зубную пасту и щётку, носки, мыло и антисептик. Фото: https://vk.com/nochlezhka

Внутри этих пакетов, сопровождаемых разъяснительной запиской, бездомный найдёт чай, печенье или конфеты, лапшу, консервы, влажные салфетки, зубную пасту и щётку, носки, мыло и антисептик. Фото: https://vk.com/nochlezhka

Благотворительная организация помощи бездомным «Ночлежка» призывает петербуржцев и москвичей поддержать в нелегкое время карантина тех, у кого нет крыши над головой.

В понедельник, 6 апреля, в официальном сообществе «Ночлежки» во «Вконтакте» представители организации рассказали о запуске акции под названием «Ты не один». Неравнодушных граждан попросили поделиться с бездомными предметами первой необходимости: средствами личной гигиены, едой.

Однако, чтобы не нарушать строгих карантинных ограничений, волонтеры предлагают необычный способ «доставки» гуманитарной помощи. Пакеты с продуктами и средствами гигиены можно оставлять на скамейках, остановках или привязывать к заборам. «Ночлежка» подала пример, оставив на улицах Москвы и Северной столицы 120 таких пакетов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что губернатор Петербурга Александр Беглов распорядился оказать дополнительную поддержку бездомным на время эпидемии коронавируса.