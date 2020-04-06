Певица Pink вылечилась от коронавируса

Артистка пожертвовала 1 миллион долларов на борьбу с заболеванием.

Об этом стало известно сегодня, 6 апреля. Обо всем знаменитость рассказала в Instagram-аккаунте. Певица Пинки ее трехлетний сын Джеймсон почувствовали себя плохо две недели назад. Они сдали анализы и выяснилось, что оба заражены коронавирусом. Артистка вместе с ребенком самоизолировались и занялись своим здоровьем. В результате сейчас оба в полном порядке. Пинк возмущена из-за того, что тесты доступны далеко не всем. Она назвала это «провалом» американских властей.

Чтобы помочь соотечественникам, певицы выделила 500 тысяч долларов больнице и столько же в экстренный фонд мэра Лос-Анджелеса.

«Люди должны знать, что она затрагивает молодых и старых, здоровых и больных, богатых и бедных, а мы должны сделать тесты бесплатными и широкодоступными, чтобы защитить наших детей, семьи, друзей и общество»,

— считает Пинк.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в России разработали экспресс-тест на COVID-19, дающий результат через 40 минут.