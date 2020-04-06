На Боровой четверо хулиганов ограбили прохожего

Ночью 5 апреля сотрудники вневедомственной охраны успешно задержали четверых злоумышленников, которые напали на прохожего на Боровой улице.

Около часу ночи воскресенья в Центральном районе Северной столицы на Боровой улице преступники окружили мужчину и требовали отдать им личные вещи. Получив желаемое, злоумышленники надеялись скрыться с места происшествия. К счастью, в этот момент рядом на маршруте патрулирования находился наряд Росгвардии.

Стражи порядка заметили чрезвычайную ситуацию и оперативно задержали хулиганов. Оказалось, что у одного из них при себе был нож. Нарушители похитили у прохожего смартфон и 5 тысяч рублей. Имущество потерпевшего изъяли и вернули владельцу.

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