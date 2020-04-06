Под Тюменью пенсионер пытался убить семью дочери

В Тюменской области пожилой житель деревни Маслова открыл огонь по семьи дочери, ранения получили его дочь и зять.

По данным регионального управления СК России, все произошло днем в воскресенье, 5 апреля. Пенсионер доехал на тракторе до дома 36-летней дочери, где она проживала с 42-летним мужем и сыном 17-ти лет.

Мужчина по неизвестной причине решил перевернуть своим трактором автомобиль дочери, после чего вся семья выбежала на улицу. Тогда пенсионер достал охотничье ружье и начал стрелять по родственникам. Потерпевшие попытались убежать, но несколько пуль все же достигли их.

Мужчина отделался легкими ранениями, мальчик не пострадал. Меньше всего повезло женщине — пули попали ей в голову и грудь, она в реанимации.

На задержанного пенсионера открыли уголовное дело. По данным РИА Новости, отец решил расправиться с дочерью из-за имущественного конфликта.

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