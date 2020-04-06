Диагноз COVID-19 поставили годовалому ребенку из Оренбуржья

Состояние годовалого малыша, заразившегося коронавирусом, оценивается как средней степени тяжести.
Как сообщает ТАСС, ссылаясь на министра здравоохранения Оренбургской области Татьяну Савинову, заражение новым типом коронавируса подтвердили у маленького ребенка из Оренбурга, с которым ранее контактировал инфицированный мужчина.
Савинова рассказала, что родители вместе с ребенком пошли в гости к зараженному мужчине, который прибыл в Оренбуржье из столичного региона, где сейчас активно распространяется вирус.
Зараженный малыш находится в стационаре в состоянии средней тяжести с повышенной температурой. Родители также сдали тесты на коронавирус, которые оказались отрицательными.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России за сутки выздоровел 51 человек, болевший коронавирусом.