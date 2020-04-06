Диагноз COVID-19 поставили годовалому ребенку из Оренбуржья

Диагноз COVID-19 поставили годовалому ребенку из Оренбуржья
Тесты родителей оказались отрицательными. Фото: mosgorzdrav.ru

Состояние годовалого малыша, заразившегося коронавирусом, оценивается как средней степени тяжести.

Как сообщает ТАСС, ссылаясь на министра здравоохранения Оренбургской области Татьяну Савинову, заражение новым типом коронавируса подтвердили у маленького ребенка из Оренбурга, с которым ранее контактировал инфицированный мужчина.

Савинова рассказала, что родители вместе с ребенком пошли в гости к зараженному мужчине, который прибыл в Оренбуржье из столичного региона, где сейчас активно распространяется вирус.

Зараженный малыш находится в стационаре в состоянии средней тяжести с повышенной температурой. Родители также сдали тесты на коронавирус, которые оказались отрицательными.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России за сутки выздоровел 51 человек, болевший коронавирусом.

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