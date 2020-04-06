Тест на коронавирус на дому обойдется в 1250 рублей

Тест на коронавирус на дому обойдется в 1250 рублей
Тест на коронавирус теперь можно сдать из дома. Фото: mosgorzdrav.ru

Стоимость теста на коронавиурс на дому составит 1 тыс. 250 рублей. Помимо этого, заказчик должен будет оплатить выезд медицинского персонала. Об этом рассказала руководитель направления лабораторной медицины Центра молекулярной диагностики Роспотребнадзора Елена Тиванова.

«Стоимость анализа 1 тыс. 250 рублей, плюс стоимость выезда медицинского персонала в зависимости от местонахождения пациента», — сказала она в эфире телеканала «Россия-24».

Для того, чтобы сдать анализ на дому, необходимо заполнить форму на сайте и позвонить в колл-центр. Тест будут проводить специалисты Центра молеркулярной диагностики Роспотребнадзора. Заказчику привезут диагностический набор и расскажут, как самостоятельно взять мазок из ротоглотки. После этого биоматериалы будут переданы на исследования. Результаты заказчик получил по электронной почте в течение одного-двух дней.

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