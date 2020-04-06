Названы признаки типичной жертвы коронавируса

Названы признаки типичной жертвы коронавируса
Коронавирус. Фото: Pixabay

Ученые из КНР проанализировали жертв нового типа коронавируса и выделили группы наиболее уязвимых пациентов.

Журнал Американского Торакального общества (ATS Journals) опубликовал отчет медиков, в котором говорится, что на начальном этапе вспышки вируса чаще всего от коронавируса умирали мужчины старше 50 лет с хроническими заболеваниями. Это мог быть диабет, ишемическая болезнь сердца или гипертония.

Прежде чем придти к такому выводу, исследователи изучили 85 летальных исходов в двух госпиталях в Ухане, где впервые был зафиксирован COVID-19. Средний возраст скончавшихся от осложнений составил 65,8 года, 72,9% пришлось на мужской пол.

Высокая температура, одышка и слабость стали наиболее распространенными симптомами вируса.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что эксперты рассказали, сколько коронавирус живет на использованных марлевых масках.

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