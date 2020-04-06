В Петербурге поддержат пенсионеров, работающих во время эпидемии коронавируса

В самое ближайшее время этим займется комитет по социальной политике. Распоряжение дал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Первоочередной мерой была названа необходимость обеспечить данную категорию граждан проездными на общественный транспорт.

В данный момент в Северной столице проживают 1,4 миллиона пенсионеров. Из них 30% работают в различных важных сферах, которые необходимы для нормального функционирования города. Например, в медицине, пищевой отрасли, в сфере образования. Об этом сообщает пресс-служба администрации губернатора.

Также, Беглов заявил о необходимости усиления контроля за выполнением мер, призванных защищать наиболее уязвимую категорию граждан во время активного распространения коронавируса. Гражданам старше 65 лет, которым необходима самоизоляция, активно помогают волонтеры.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что стало известно, когда пожилые петербуржцы получат выплаты за соблюдение карантина.