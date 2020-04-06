Борис Джонсон переведен в реанимацию из-за коронавируса

Премьер-министру Британии стало хуже.

Бразды правления Джонсон временно передал министру иностранных дел Доминику Раабу.

В больницу премьер попал 5 апреля после того, как стало понятно, что высокая температура держится уже слишком долго. О болезни политик сообщил еще в конце марта, тогда он рассказал, что чувствует себя вполне нормально, а рабочие обязанности продолжает выполнять в удаленном формате. Уже 2 апреля, после того как болезнь дала о себе знать, Джонсон заявил об ухудшении самочувствия и повышении температуры. Об это сообщает BBC.

Политик находится в сознании, а перевод в реанимацию сделан в целях предосторожности.

Заболела вирусом и беременная невеста Джонсона. К счастью, недавно она рассказала, что чувствует себя уже намного лучше.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Борис Джонсон до сих пор находится в больнице с симптомами коронавируса.