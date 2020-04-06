ЕГЭ в 2020 году предложено отменить из-за коронавируса

ЕГЭ в 2020 году предложено отменить из-за коронавируса
В этом году ЕГЭ намерены сдавать 797 тысяч человек, из них 692 тысячи - выпускники 11 классов. Фото: pixabay.com

Такую радикальную меру по решению вопроса с выпускными экзаменами предложил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин.

Смолин подчеркнул, что экзамены и так уже перенесены, но ситуация с коронавирусом может не разрешиться до начала новых дат экзаменов. Поэтому, необходимо заранее подготовиться к возможности отмены проведения ЕГЭ в 2020 году. Об этом сообщает Интерфакс.

Напомним, ранее глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов анонсировал перенос начала сдачи единых государственных экзаменов с 25 мая на 8 июня. Связано это с активным распространением коронавирусной инфекции в стране.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что сдать ЕГЭ дистанционно смогут только выпускники, имеющие проблемы со здоровьем. Сделать возможной подобную форму сдачи для всех не позволяет техническая сторона вопроса.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
егэ коронавирус отмена
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Малышева рассказала, от какой посуды можно заразиться COVID-19
Диетолог рассказал, как не набрать вес в период самоизоляции
Названы самые бесполезные во время коронавируса профессии
Надежда Бабкина находится в коме
Аэрофлот вывезет российских туристов из Бангкока
Роналду первым из футболистов заработает миллиард
На Украине случился пожар рядом с Чернобыльской АЭС
В Петербурге начнут дезинфицировать улицы