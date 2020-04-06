ЕГЭ в 2020 году предложено отменить из-за коронавируса

В этом году ЕГЭ намерены сдавать 797 тысяч человек, из них 692 тысячи - выпускники 11 классов. Фото: pixabay.com

В этом году ЕГЭ намерены сдавать 797 тысяч человек, из них 692 тысячи - выпускники 11 классов. Фото: pixabay.com

Такую радикальную меру по решению вопроса с выпускными экзаменами предложил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин.

Смолин подчеркнул, что экзамены и так уже перенесены, но ситуация с коронавирусом может не разрешиться до начала новых дат экзаменов. Поэтому, необходимо заранее подготовиться к возможности отмены проведения ЕГЭ в 2020 году. Об этом сообщает Интерфакс.

Напомним, ранее глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов анонсировал перенос начала сдачи единых государственных экзаменов с 25 мая на 8 июня. Связано это с активным распространением коронавирусной инфекции в стране.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что сдать ЕГЭ дистанционно смогут только выпускники, имеющие проблемы со здоровьем. Сделать возможной подобную форму сдачи для всех не позволяет техническая сторона вопроса.