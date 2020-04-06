Скончалась девушка Джеймса Бонда

Британская актриса Онор Блэкман умерла на 95 году жизни.

Актриса известна своей ролью Пусси Галор в фильме «Голдфингер» 1964 года. В фильме Блэкман играла девушку агента 007, которого в те времена играл Шон Коннери.

Артистка ушла из жизни по естественным причинам в своем доме в графстве Сассекс. Об этом сообщает The Guardian.

Семья Блэкман написала по этому поводу сообщение, где рассказала, что актриса была невероятно талантливым человеком, достигших больших успехов в кинематографе, и умудрялась сочетать необыкновенную красоту, ум и физические способности. Помимо этого, Блэкман была любимой и любящей мамой и бабушкой.

Кроме Бондианы, артистка известна зрителям по фильмам «Дневник Бриджет Джонс», «Быть Стэнли Кубриком». Также, она была задействована в различных сериалах: «Мстители», «Доктор Кто», «Коломбо».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что юбилейный фильм о Джеймсе Бонде станет кульминацией шпионских похождений агента 007.