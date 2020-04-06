Скончалась девушка Джеймса Бонда

Скончалась девушка Джеймса Бонда
Фото со съемок культового фильма "Голдфингер". Фото: Instagram 007

Британская актриса Онор Блэкман умерла на 95 году жизни.

Актриса известна своей ролью Пусси Галор в фильме «Голдфингер» 1964 года. В фильме Блэкман играла девушку агента 007, которого в те времена играл Шон Коннери.

Артистка ушла из жизни по естественным причинам в своем доме в графстве Сассекс. Об этом сообщает The Guardian.

Семья Блэкман написала по этому поводу сообщение, где рассказала, что актриса была невероятно талантливым человеком, достигших больших успехов в кинематографе, и умудрялась сочетать необыкновенную красоту, ум и физические способности. Помимо этого, Блэкман была любимой и любящей мамой и бабушкой.

Кроме Бондианы, артистка известна зрителям по фильмам «Дневник Бриджет Джонс», «Быть Стэнли Кубриком». Также, она была задействована в различных сериалах: «Мстители», «Доктор Кто», «Коломбо».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что юбилейный фильм о Джеймсе Бонде станет кульминацией шпионских похождений агента 007.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
Джеймс Бонд онор блэкман пусси галор смерть
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Малышева рассказала, от какой посуды можно заразиться COVID-19
Диетолог рассказал, как не набрать вес в период самоизоляции
Названы самые бесполезные во время коронавируса профессии
Надежда Бабкина находится в коме
Аэрофлот вывезет российских туристов из Бангкока
Роналду первым из футболистов заработает миллиард
На Украине случился пожар рядом с Чернобыльской АЭС
В Петербурге начнут дезинфицировать улицы