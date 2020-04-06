Трамп заявил, что использовал бы неодобренный препарат в случае заражения коронавирусом

Трамп заявил, что использовал бы неодобренный препарат в случае заражения коронавирусом
Дональд Трамп. Фото: unsplash

По словам президента Америки, в таком случае терять нечего.

Медицинские маски использовать Трамп не намерен, но сообщил, что готов попробовать на себе препарат гидроксихлорохин, если его одолеет болезнь. На данное лекарство, призванное лечить малярию и волчанку, сейчас возлагаются большие надежды, так как ожидается, что оно может в лечение COVID-19. Пока что, для применения в целях лечения вируса он не одобрен, но Трамп настроен решительно. Об этом сообщает AmericaRU.com.

В Америке очень тяжело обстоит ситуация с коронавирусом, и, как сообщает президент, на данный момент доступно 29 миллионов доз препарата. По словам главы США, его эффективность необходимо проверять на больных, потому что других вариантов попросту нет.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что американские ученые провели первые испытания вакцины от коронавируса.

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