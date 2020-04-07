Названы самые бесполезные во время коронавируса профессии

В марте в результате пандемии COVID-19 и самоизоляции в России снизился спрос на некоторые профессии.

Так, по данным сервиса поиска работы Worki, стало меньше вакансий официантов, ивент-менеджеров, офис-менеджеров, горничных, секретарей и фитнес-тренеров.

Как сообщили РИА Новости, также наименьшей популярностью пользуются профессии администраторов, охранников и уборщиков.

В частности, позиция «официант» за три недели стала в десять раз менее популярной на Worki.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, какие профессии востребованы во время карантина в Санкт-Петербурге. Значительным преимуществом в настоящее время является возможность удаленной работы.