Названы самые бесполезные во время коронавируса профессии

Названы самые бесполезные во время коронавируса профессии
Стало меньше вакансий фитнес-тренеров. Фото: pixabay

В марте в результате пандемии COVID-19 и самоизоляции в России снизился спрос на некоторые профессии.

Так, по данным сервиса поиска работы Worki, стало меньше вакансий официантов, ивент-менеджеров, офис-менеджеров, горничных, секретарей и фитнес-тренеров.

Как сообщили РИА Новости, также наименьшей популярностью пользуются профессии администраторов, охранников и уборщиков.

В частности, позиция «официант» за три недели стала в десять раз менее популярной на Worki.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, какие профессии востребованы во время карантина в Санкт-Петербурге. Значительным преимуществом в настоящее время является возможность удаленной работы.

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