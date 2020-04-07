Заводы Nissan, Toyota и Huyndai в Петербурге не намерены возобновлять работу

Toyota не озвучивала новой информации, однако ранее сообщалось, что работа предприятия остановлена на весь апрель. Фото: pixabay.com

Toyota не озвучивала новой информации, однако ранее сообщалось, что работа предприятия остановлена на весь апрель. Фото: pixabay.com

В конце марта работу автомобильных предприятий в Северной столице временно приостановили из-за кризиса, вызванного пандемией коронавирусной инфекции.

Ухудшившаяся экономическая ситуация незамедлительно отразилась на спросе: россияне практически перестали покупать автомобили. Заводы, вероятно, намерены приостановить деятельность, пока самоизоляция и распространение COVID-19 не пойдут на спад.

Так, представители Nissan отмечают, что к работе, минимум, до конца апреля не вернутся ни в Петербурге, ни в столичном филиале. Huyndai прибегнул к аналогичным мерам, передает Car.ru Отметим, что «КамАЗ», «Группа ГАЗ», Sollers и «АвтоВАЗ» возвращаются к сборке и выпуску машин.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Владимир Путин распорядился приступить к поэтапному внедрению беспилотных автомобилей на российские дороги.