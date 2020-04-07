В России планируют ввести запрет на импорт дешевого бензина

В России планируют ввести запрет на импорт дешевого бензина
Правительство введет запрет на импорт иностранных нефтепродуктов. Фото: pixabay

Правительство РФ введет запрет на импорт иностранных нефтепродуктов для предотвращения ввоза дешевого бензина на внутренний рынок.

С соответствующей инициативой выступило Минэнерго — ее поддержал и профильный министр Юрий Борисов. Ограничения будут введены в текущем месяце, но сначала о решении объявят компаниям. Позднее произойдет закрепление решения на законодательном уровне.

Как сообщает РБК, данные сведения подтвердили три федеральных чиновника.

Запрет на ввоз иностранного бензина рассчитан до сентября 2020 года, поскольку, согласно прогнозам Минэнергетики РФ, до этого периода будут держаться низкие цены на нефть.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что президент России Владимира Путина удивили цены на бензин. В пример он привел 92 бензин, который за год подорожал на 10,44%.

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