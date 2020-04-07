На Васильевском волонтеров пересадили на электросамокаты

На Васильевском волонтеров пересадили на электросамокаты
Волонтеры теперь ездят на электросамокатах. Фото: unsplash.com

В Петербурге волонтеры гуманитарной организации «Красный Крест», доставляющие пенсионерам продукты и лекарства, начали передвигаться по территории Васильевского острова на электросамокатах.

«Волонтеры признаются, что скорость выполнения заказов увеличилась примерно в 5 раз», — рассказали в пресс-службе Администрации Василеостровского района.

Добровольцы занимаются развозом продуктов и медицинских препаратов для пенсионеров, находящихся на самоизоляции. Помощь организована в рамках акции #МыВместе.

Электросамокаты волонтерам предоставила фирма, сдающая их в аренду. В период самоизоляции самокаты простаивали, потому директор решил одолжить их для помощи пенсионерам.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Петербургское велообщество призвало безвозмездно предоставить велосипеды медикам и другим представителям жизненно важных профессий

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