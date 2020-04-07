Пулково сохранит тарифы для перевозчиков до 30 апреля

Пулково сохранит тарифы для перевозчиков до 30 апреля
Тарифы не будут повышаться до 30 апреля 2020 года. Фото: Baltphoto

В связи с неблагоприятной экономической ситуацией, вызванной бушующей пандемией коронавирусной инфекции COVID-19, петербургский аэропорт принял решение не повышать тарифы на обслуживание авиаперевозчиков.

По мнению воздушных ворот северной столицы, эти меры могут поддержать авиакомпании в крайне непростое для них время. Решение Пулково сохранить тарифы передает ТАСС во вторник, 7 апреля. Аналогичные меры принимают и другие крупные российские аэропорты.

Отметим, что на данный момент Россия закрыла авиасообщение со всеми странами, кроме рейсов, предназначенных для вывоза соотечественников, застрявших на курортах.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на территории РФ осталось всего четыре региона, в которых не зарегистрированы случаи заражения коронавирусной инфекцией. Это Чукотка, Алтай, Тува и Ненецкий автономный округ.

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