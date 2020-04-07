Пассажиров поездов рассадят в метре друг от друга

РЖД вводит особый режим продажи билетов на поезда — пассажиров рассадят в вагонах, соблюдая дистанцию в один метр.

Как сообщает корпоративная газета «Гудок», в вагоны СВ будут продаваться по два билета, в купе разместят два пассажира вместо четырех, а в плацкарте — по два человека в купейной части и одного на нижнее боковое. Исключением станут покупка сразу до четырех билетов, например, для семьи или компании друзей.

Пассажирам, уже купившим билеты на поезда, где еще на распределили места с учетом соблюдения дистанции, будет предложено аналогичное по ценам и услугам место, но подальше от другого пассажира.

Мест должно хватить всем пассажирам, отметили в РЖД.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что РЖД отменяет 53 поезда дальнего следования, включая «Сапсаны» между Петербургом и Москвой.