«Непривычно»: игрок «Зенита» Осорио рассказал о тренировках в период самоизоляции

Футболист «Зенита» Йордан Осорио поделился подробностями своей жизни в условиях самоизоляции.

Спортсмен рассказал, что в период карантина он ежедневно тренируется, а затем проводит время с семьей. По его словам, без футбола сидеть дома непривычно.

Как сообщили в пресс-службе футбольного клуба, в интервью Осорио также рассказал о своей любимой еде. Зенитовцу нравится рыба, лепешка арепа и пабельон (смесь мяса, риса, фасоли и плантанов).

Игрок также поделился подробностями о футбольной школе, над которой взял опеку. Он рассказал, что маленькая действующая школа в Баринасе будет носить его имя. Осорио будет обеспечивать школу всем необходимым.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что режим самоизоляции соблюдает Эвелина Бледанс. Актриса рассказала, как как отметила карантинное 51-летие.