За 2020 год из Петербурга и Ленобласти экспортировали 819 тысяч «кубов» леса

Древесина из Петерубрга и Ленобласти отправляется в 51 страну мира. Фото: pixabay.com

Древесина из Петерубрга и Ленобласти отправляется в 51 страну мира. Фото: pixabay.com

За прошедшие три месяца 2020 года на экспорт с территории Северной столицы и Ленинградской области было отправлено 819 тысяч кубометров лесоматериалов.

Об этом во вторник, 7 апреля, сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Петербургу, Ленинградской и Псковской областям. За первый квартал 2020 года ведомство оформило фитосанитарные сертификаты на более чем 818 875 кубометров леса.

Так, с территории РФ на экспорт отправились пиломатериалы в количестве 446 723,4 кубических метров, деловая древесина (89 090,1 кубометров) и прочие лесоматериалы (283 062,2 «кубов»). Дерево перенаправляют в 51 страну мира, включая Китай, Японию, Финляндию и Германию.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что за 2,5 месяца специалисты Россельхознадзора изъяли полтонны запрещенных продуктов из ручной клади.