WhatsApp введет ограничения на пересылку сообщений из-за COVID-19

Таким образом будет вестись борьба с дезинформацией.

Теперь пересылать сообщения пользователям можно будет только в один чат за раз. Сообщается, что в прошлом году в WhatsApp представили сообщения, которые могут пересылаться несколько раз. Подобные месседжи помечались двумя специальными стрелками. Об этом сообщается в заявлении, опубликованном на сайте компании.

В заявлении также говорится, что мессенджер часто используют для организации различных акции, призванных поддержать медиков, лечащих больных с вирусом. Из-за этого увеличивается количество пересылаемых сообщений. В связи с этим, увеличивается риск распространения ложной информации, которая может ввести граждан в заблуждение.

Данные ограничения призваны напомнить, что WhatsApp — это прежде всего сервис для личного общения.

Примечательно, что компания сотрудничает с ВОЗ. В прошлом месяце было объявлено о создании чат-бота, который позволит доносить до пользователей свежую и правдивую информацию о COVID-19.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в WhatsApp появилась функция автоматического удаления сообщений.