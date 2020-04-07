РАНХиГС оплатит поездки студентов из Петербурга домой

РАНХиГС оплатит поездки студентов из Петербурга домой
Иногородние студенты получат материальную помощь. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

Более 200 иногородних студентов Северо-Западного института управления РАНХиГС, проживающих в общежитиях, смогут уехать из Петербурга домой и продолжить обучение в дистанционном формате. Расходы на билеты будут компенсированы за счет вуза.

Сбор заявлений от студентов на получение матпомощи будет открыт до 12 апреля. После будет сформирован приказ о выплатах. На расчетные счета студентов деньги будут перечислены 20 апреля. Размер матпомощи будет не превышающим затраты на покупку ЖД или авиабилетов.

«Мы уверены, что в столь непростой период времени, решение вуза является очень важным, ведь в подобных ситуациях нам всем необходимы забота и поддержка близких людей», — отметили в пресс-службе РАНХиГС.

В общежитиях студенты ежедневно проходили медицинские осмотры. Симптомов коронавируса ни у кого из них не выявлено. Все учащиеся чувствуют себя хорошо.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что СПбПУ выплатит студентам материальную помощь.

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